В ЕМУП «Спецавтобаза» посчитали «резиновые» квартиры в Екатеринбурге

14:21 | 27.05.2020

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами ЕМУП «Спецавтобаза» проанализировал данные «резиновых» квартир и домов в зоне своей ответственности на востоке Свердловской области, в том числе, в столице Урала. Итоги повергли коммунальщиков в шок – было выявлено более 600 адресов с массовыми регистрациями граждан, половина из таких «общежитий» находится в Екатеринбурге.



Рекордсменом по числу зарегистрированных на одном лицевом счете стал адрес в Екатеринбурге, где на постоянной основе были прописаны 187 граждан, ещё 23 человека имеют временную регистрацию по этому адресу.



Стоит отметить, что собираемость платежей за услугу «обращение с ТКО» по таким объектам в среднем в два раза ниже общего показателя.



Кроме того, работа осложняется ошибками в данных. Например, в Арамили двум домам были присвоены одинаковые адреса. В результате чего собственнику частного жилого дома приходили счета за услугу «обращение с ТКО» с учётом 35 прописанных иностранных граждан. На самом деле 35 человек были зарегистрированы работодателем в «одноименном» нежилом административном здании. О проблеме владелец дома написал в местную администрацию. Вопрос удалось решить только после письменных обращений ЕМУП «Спецавтобаза» в ГУ МВД РФ по Свердловской области.



Напомним, что в соответствие с законодательством, каждый абонент обязан самостоятельно в течение пяти дней сообщить сведения об изменениях по своему лицевому счету, в том числе и об изменении количества человек проживающих по адресу региональному оператору. Получать информацию о потребителях услуги «обращение с ТКО» из других источников кроме как от управляющих организаций и самих потребителей регоператор не может.

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