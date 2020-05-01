Первый матч чемпионата России по хоккею на траве в Екатеринбурге пройдёт 24 июля

11:56 | 26.05.2020

Фото: пресс-служба «Динамо-Строителя»

Екатеринбургский клуб «Динамо-Строитель» проведёт первые матчи чемпионата России по хоккею на траве 24 и 25 июля. Уральцы примут на своём поле азовскую «Тану» и сыграют с ней дважды.



Всего в чемпионате России примут участие шесть команд, которые сыграют между собой в два круга. Завершит сезон общий тур в Казани (5–10 октября), где, собственно, и будет объявлен новый чемпион страны.



В предстоящем сезоне Кубка и Суперкубка России не будет. В весенний турнир EHL Cup попадут две лучшие команды по итогам чемпионата страны. Кроме того, отмечается, что организаторы турнира убрали плей-офф – победители и призёры Суперлиги будут определены по итогам регулярного чемпионата.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»