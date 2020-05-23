На улицах Екатеринбурга много людей

14:11 | 24.05.2020

Индекс самоизоляции в Екатеринбурге составляет 2,6. Такой показатель держится, когда на улицах города находится много людей.



В настоящее время в Свердловской области самый низкий индекс в Ревде (там он составляет 2,4), а самый высокий – в Серове (3,3).



Напомним, в Свердловской области выявлены 3704 случая заражения (+90 за сутки). В тяжелом состоянии находятся 49 человек, в среднем – 115, остальные – в удовлетворительном. За сутки зарегистрировано два новых случая смерти больных COVID-19 (за всё время – 16). Вылечились 1226 человек (+19 за сутки).

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»