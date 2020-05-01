Свердловский госпиталь для ветеранов войн получит 50 аппаратов ИВЛ от СОСПП

20:03 | 21.05.2020

Фото: egd.ru

Благотворители Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей перечислили 68,5 млн рублей на 50 аппаратов ИВЛ госпиталю для ветеранов войн, об этом рассказали в региональном департаменте информполитики.



«Нам удалось собрать на спецсчет СОСПП более 100 миллионов рублей в кратчайшие сроки. С помощью этих средств приобретаются экспресс-тесты и оборудование для городских больниц и диагностических лабораторий, различные препараты, медицинская одежда и средства индивидуальной защиты для медиков, санитарных врачей и полиции. На 68,5 млн рублей по просьбе регионального оперштаба мы покупаем 50 аппаратов ИВЛ для госпиталя ветеранов войн. На сегодняшний день помощь получили учреждения здравоохранения в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском, Ревде, Асбесте, всего 11 учреждений в 8 муниципальных образованиях. Заявки продолжают поступать, мы готовы и дальше помогать региону», – сказал президент СОСПП Дмитрий Пумпянский.



Первые 20 аппаратов ИВЛ уже доставлены в госпиталь, в ближайшие дни туда привезут ещё 30. В настоящее время в учреждение ежедневно поступают больные коронавирусом, состояние которых порой бывает тяжелым. Поэтому такая техника госпиталю необходима.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»