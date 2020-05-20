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Пожарные из Первоуральска обратились к министру МЧС России с просьбой восстановить справедливость
Как стало известно veved.ru, поводом для обращения к министру послужила история, произошедшая в октябре 2019 года. Тогда в городскую больницу Первоуральска обратился один из водителей пожарного автомобиля, ветеран труда, с целью оформить производственную травму, полученную при выполнении должностных обязанностей. В кабинете также находились двое его коллег в форменном обмундировании сотрудников МЧС, которые заставляли его оформить травму как бытовую, полученную дома, мешая врачу обрабатывать рану.
После оказания медицинской помощи его отправили в горбольницу №23 Екатеринбурга. По дороге, согласно обращению, ему вновь позвонили с работы и пригрозили увольнением в случае, если травму оформят как производственную.
«В пожарной охране в должности водителя я работаю 35 лет. С таким беспределом, наглостью и грубостью я столкнулся впервые», – указано в обращении.
Мужчина предполагает, что его коллеги выполняли приказы Руслана Атамурадова, который на тот момент был еще майором – подполковника он получил в январе 2020 года. Повышение получили и те самые сотрудники, которые оказывали давление на водителя пожарного автомобиля. Сам же он не только оказался под угрозой увольнения, но и, исходя из обращения, был лишен страховых выплат по факту травмирования в октябре 1019 года.
Это не единственные претензии к Руслану Атамурадову. Как стало известно veved.ru от его бывших коллег, в системе МЧС он работает уже больше 10 лет, и все это время ему удавалось урегулировать с силовиками все возникшие вопросы. Есть предположение, что свою роль в этом сыграл и его знакомый полковник Валерий Казаков – заместитель начальника ГУ МЧС по Свердловской области.
Одной из претензий к Руслану Атамурадову является также ситуация, произошедшая в июле 2016 года, когда он еще занимал должность заместителя начальника ФГКУ «10 отряд Федеральной противопожарной службы по Свердловской области». Тогда один из его подчиненных, Расим Гасанов, попал под следствие и был задержан по подозрению в совершении серии преступлений, при этом до сих пор остается неясным – он оказался уволен по собственному желанию, когда уже находился под стражей или за несколько дней до этого.
В 2018 году в отношении Расима Гасанова Чкаловским районным судом Екатеринбурга был вынесен приговор, согласно которому он признан виновным по ч. 3 ст. 162 УК РФ («Разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище»), а также в серии автоугонов. Следствию и суду удалось доказать его причастность к хищению 7 дорогостоящих автомобилей (Toyota Camry, Nissan Teana, Infiniti ЕХ 35, Тойота Ленд Крузер 200, Lexus RX350 и др.).
В числе потерпевших по делу оказалось даже ООО «Бизнес-Клуб Глобус», принадлежащее авторитетному бизнесмену Александру Вараксину. На юридическое лицо был оформлен кроссовер LexusRX270 стоимостью более 1,5 миллиона рублей, который Гасанов с сообщниками угнали с парковки ТЦ «Дирижабль», перегнали в гаражи на Химмаше, после чего с перебитыми VIN номерами продали в Челябинске. Сам автомобиль следователи нашли впоследствии в Башкирии.
Расиму Гасанову было назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, после апелляции прокуратуры Свердловский облсуд увеличил срок до 11 лет.
Запомнился бывшим сотрудникам и другой момент. В 2015 году, когда Руслан Атамурадов временно исполнял обязанности начальника отряда, при смене дежурства произошел конфликт между двумя его подчиненными. Согласно материалам уголовного дела, утром 26 февраля 2015 года Смирнов А.А. и Вшивков В.С. находились на рабочем месте, в кабинете между ними произошел словесный конфликт, возникший на почве личных неприязненных отношений, в ходе которого Смирнов нанес Вшивкову удар в область лица и лобно-височную область головы.
Врачи после оказания медпомощи диагностировали у Вшивкова сотрясения головного мозга и закрытый многооскольчатый перелом отростка нижней челюсти. По данному факту в сентябре 2015 года было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.112 УК РФ, в отношении Смирнова избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. По данным издания, дело так и не дошло до суда. Потерпевшему год назад пришлось уволиться со службы, тогда как его обидчик продолжает работать в системе МЧС.
Ранее в Дегтярске в должности заместителя начальника 102 пожарно-спасательной части ФГКУ «10 отряд Федеральной противопожарной службы по Свердловской области» проходил службу родной брат Руслана Атамурадова – Антон Атамурадов, который был вынужден перевестись в Екатеринбург в связи выявленным конфликтом интересов. В ноябре 2017 года на Антона Атамурадова было наложено дисциплинарное взыскание в виде выговора «за халатное отношение к выполнению своих должностных обязанностей» (цитата из определения суда), и он даже пытался судиться с работодателем, требуя взыскать денежную компенсацию морального вреда в размере 1 миллион рублей. Ревдинский городской суд отказал Атамурадову в удовлетворении исковых требований, Свердловский облсуд оставил решение без изменений.
© «Вечерние ведомости»
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