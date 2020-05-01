В мэрии Екатеринбурга рассказали о возобновлении вакцинации детей

18:20 | 20.05.2020

Фото: Управление здравоохранения Администрации города Екатеринбурга

В Екатеринбурге возобновляется вакцинация детей, приостановленная из-за пандемии коронавируса. Как рассказали в администрации города, родителям необходимо приводить детей в поликлиники в строго назначенное время и соблюдать другие санитарно-противоэпидемические меры.



На входе в поликлиниках родители должны ответить на вопросы сотрудников о возможных контактах с зараженными. Также детям измеряют температуру, дезинфицируют руки и надевают бахилы. Перед прививкой ребенка обязательно осматривает педиатр.



После вакцинации врачи следят за состоянием пациента в течение 30 минут в кабинете или в холле при соблюдении дистанции 2 метра, при отсутствии реакции на прививку ребенка с родителями отправляют домой. Занимает такая процедура 40-45 минут.



«Чтобы соблюсти все санитарные правила в детских поликлиниках и максимально развести потоки маленьких пациентов, мы организовали вакцинацию с персональным медицинским сопровождением на всех этапах. Это безопасно для детей и родителей, а также для медицинского персонала. Такая форма работы с пациентами позволит в данной эпидемической ситуации решить вопрос вакцинации. Все остальные дети в организованных коллективах школы или детских садов смогут вакцинироваться после снятия карантинных мероприятий», – сказала заместитель начальника Управления здравоохранения Екатеринбурга Лариса Рожкова.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»