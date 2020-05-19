В Свердловской области число заболевших COVID-19 увеличилось на 135

12:44 | 20.05.2020

Фото: news-life.pro

За сутки врачи Свердловской области обнаружили COVID-19 ещё у 135 человек, об этом сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.



Новые случаи выявлены у жителей Екатеринбурга (+88), Арамильского городского округа, Артемовского, Белоярского городского округа, Березовского, Верхней Пышмы, Ирбита, Каменска-Уральского, Качканара, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимского района, Нижнего Тагила, Новоуральска, Первоуральска, Полевского, Режа, Серовского городского округа, Гарей, Сухого Лога, Сысертского городского округа, а также один житель другого региона РФ.



Всего в регионе зафиксировано 3134 случая новой коронавирусной инфекции.



Также за сутки врачи выписали из больниц 73 человек. Общее количество выздоровевших пациентов - 890.



В России за сутки выявлено 8764 случаев COVID-19. Всего в стране коронавирус был подтвержден у 308705 человек, 85392 из которых уже здоровы и выписаны из больниц.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»