В Первоуральске сотрудники ФСБ изъяли спирт, отгруженный для местных «общественников»

В Первоуральске оперативники ФСБ России совместно с полицейскими 18 мая выявили и изъяли из незаконного оборота 150 коробок, содержащих флаконы объемом 100 мл. с этиловым спиртом. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что документы на указанную продукцию не соответствуют перевозимому грузу.Всего было изъято порядка 750 литров спирта. Об этом veved.ru стало известно из собственных информированных источников.По имеющимся данным, спирт предназначался для реализации через мелкие торговые точки, расположенные в Первоуральске, Полевском, Дегтярске и Ревде, подконтрольные общественной организации «Трезвый Урал». Её возглавляет местный ранее судимый «общественник».