В Тавде назначили нового начальника ОМВД. Его предшественник сделал карьеру в администрации

18:35 | 19.05.2020

Фото: ГУ МВД России по Свердловской области

Новым начальником МО МВД России «Тавдинский» назначен майор Иван Астапенко. Личному составу его представили 15 мая. До последнего времени он занимал должность заместителя начальника следственного управления Межмуниципального управления МВД России «Нижнетагильское». Свою карьеру Иван Астапенко начинал именно в Тавде.



Должность начальника Тавдинского ОМВД стала вакантной в сентябре 2019 года. Сначала врио руководителя был назначен Андрей Дубинин, затем Василий Соколовский. Сейчас же полицейский главк определился с кандидатурой постоянного руководителя. Василий Соколовский сохранил должность заместителя начальника ОМВД – начальника полиции.



Отметим, что экс-начальник Тавдинского ОМВД Валентин Миронов перешел на муниципальную службу. После ухода из системы МВД он был назначен руководителем аппарата администрации Тавдинского городского округа. С 8 мая этого года – заместителем главы администрации ТГО (по вопросам городского хозяйства и муниципальной собственности).

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