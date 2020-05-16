Полиция Екатеринбурга выявила 4000 правонарушителей

16:14 | 17.05.2020

Фото: Отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу

В минувшие выходные сотрудники УМВД по Екатеринбургу организовали рейды по профилактике уличных правонарушений, в частности нарушений режима самоизоляции. В рейдах приняли участие около 300 сотрудников МВД.



Как сообщает отделение по связями со СМИ УМВД России по Екатеринбургу, в ходе мероприятий проведено около 4000 профилактических бесед о необходимости соблюдения режима самоизоляции и масочного режима. В итоге сотрудники правоохранительных органов составили более 80 административных протоколов по:



- ст. 12.5.3 (Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена);



- ст. 12.6 (Управление транспортным средством водителем, не пристегнутым ремнем безопасности);



- ст. 12.3 (Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов, предусмотренных Правилами дорожного движения);



- ст. 12.26.2 (Невыполнение водителем транспортного средства, не имеющим права управления транспортными средствами либо лишенным права управления транспортными средствами, законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения);



- ст. 20.20 (Потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещенных местах либо потребление наркотических средств или психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ в общественных местах);



- ст. 20.1 (Мелкое хулиганство);



- ст. 20.6.1. (Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения) и другим статьям КоАП РФ.



Помимо прочего, сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность «кальянщиков», шумящих у ККТ «Космос», набережной городского пруда, метеогорки, парковки у торгового центра «Дирижабль» и других оживленных местах города. Более того, был выявлен 41 объект различных форм собственности (рынки, киоски, магазины), где были нарушены правила работы организации в период самоизоляции, например, не была нанесена разметка на полу заведения.



Полиция Екатеринбурга продолжает проводить профилактические мероприятия и призывает граждан соблюдать требования законодательства.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»