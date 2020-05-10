В Екатеринбурге из-за работ по благоустройству закрывается парк у Дворца молодежи

19:46 | 11.05.2020

Фото: предпроектная документация

Завтра, 12 мая, в Екатеринбургеся начнет благоустройства парка имени XXII Партсъезда. Территория места отдыха площадью более девяти гектаров находится в границах Верх-Исетского бульвара, переулка Гагаринского и улиц Крылова — Хомякова — Московской.



В феврале этого года Совет по развитию рекреационных и общественных пространств уральской столицы утвердил эскизный проект благоустройства парка. Согласно проекту, в парке будет центральная аллея, идущая с востока на запад, система пересекающих её поперечных дорожек, пространства для прогулок и отдыха, занятий спортом, велодорожки, детские площадки, оригинальные малые архитектурные формы и освещение. По словам специалистов, расположение многофункциональных зон будет исходить из существующего ландшафта и сформированного природного каркаса парка.



В мэрии Екатеринбурга отметили, что с 12 мая по 25 ноября 2020 года доступ на территорию парка XXII Партсъезда будет закрыт. Екатеринбуржцев просят с пониманием отнестись к ограничениям.



– По итогам работ горожане смогут насладиться современными решениями, отдыхая в центре города с семьями и друзьями. По замыслам проектной организации, обновлённая территория станет продолжением сложившейся системы движения пешеходов и велосипедистов в районе Дворца молодёжи под названием «Бульварная лента», – отметили в городской администрации.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»