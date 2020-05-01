В Свердловской области заразившийся коронавирусом врач вышел на работу

14:09 | 8.05.2020

Фото: yandex.ru

В Ревде врач скрыл симптомы ОРВИ и вышел на работу. Позднее у него выявили коронавирус. Об этом передает издание Uralweb.ru со ссылкой на главу Первоуральского отделения Роспотребнадзора Ивана Хованова.



Хованов добавил, что по данному факту проводится проверка. Из окружения врача уже выявлены новые случаи заражения коронавирусной инфекцией. Сейчас тесты на COVID-19 сдают коллеги зараженного из горбольницы и поликлиники, в которой работает врач.



Напомним, за минувшие сутки в Свердловской области зарегистрировали 155 новых случаев заражения коронавирусом. Всего Covid-19 обнаружен в регионе у 1584 человек.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»