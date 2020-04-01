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17:44 | 28.04.2020
Фото: wikimapia.org
Зараженные коронавирусом свердловские врачи стали причиной претензий Генпрокуратуры к Высокинскому
«В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции указом Губернатора Свердловской области на территории субъекта Российской Федерации 18 марта 2020 г. введен режим повышенной готовности.
Органам местного самоуправления предписано обеспечить проведение необходимых противоэпидемических мероприятий.
Между тем, согласно поступившей в управление Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Уральском федеральном округе информации, в апреле т.г. произошло массовое внутрибольничное заражение коронавирусной инфекцией сотрудников и пациентов ряда муниципальных учреждений здравоохранения г. Екатеринбурга.
Учитывая, что непринятие администрацией муниципального образования мер по усилению контроля на данном направлении может повлечь за собой нарушение трудовых прав медицинских работников и прав граждан на охрану здоровья, заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Игорь Ткачев направил Главе Екатеринбурга Александру Высокинскому предостережение о недопустимости нарушения законодательства о здравоохранении и санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», – говорится в сообщении на сайте надзорного ведомства.
Напомним, с начала эпидемии в Свердловской области коронавирусом заразились 11 врачей. Информация о том, в каких именно городах и больница произошли заражения не разглашается.
Добавим, на сегодняшний день в регионе COVID-19 обнаружен у 539 человек.
Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»
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