11 врачей в Свердловской области заразились Covid-19 с начала эпидемии

11:49 | 28.04.2020

Фото: ТАСС

С начала эпидемии в Свердловской области коронавирусом заразились 11 врачей. Информация о том, в каких именно городах и больница произошли заражения не разглашается.



«Практика показала, что предоставление детализированных данных о врачах, у которых подозревается или подтвержден диагноз COVID-19, а также о медиках, вошедших в круг контактных с заболевшими, дает возможность без труда идентифицировать человека и может привести к нарушению его прав. Это вызывает обеспокоенность правозащитников и тревогу у представителей медицинского сообщества. В связи с этим оперативный штаб в настоящее время не считает возможным и уместным предоставлять подробную информацию о диагностике и ходе лечения медицинских работников»,- рассказали о ситуации в оперативном штабе в оперштабе.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»