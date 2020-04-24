В Свердловской области ещё 58 человек заразились коронавирусом

14:05 | 26.04.2020

За минувшие сутки в Свердловской области зарегистрировали 58 новых случаем заражения коронавирусом. Всего в регионе подтверждено 395 случаев.



Лабораторией ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» заражение вирусом подтверждено у жителей Екатеринбурга, Первоуральска, Ревды, Ачитского городского округа, Новой Ляли, Режа, Серова и Артемовского.



Врачи оценивают состояние 17 пациентов как тяжелое, 72 – средней тяжести, остальных как удовлетворительное. Выписан ещё один пациент. Всего в регионе вылечились 88 человек.



Накануне стало известно, что в Свердловскую область прибыли 300 рабочих из Мурманска, среди которых были выявлены носители коронавируса. В настоящее время все они находятся в обсерваторе в санатории «Обуховский». 11 человек с подозрением на коронавирус помещены в больницу Камышлова, у семи из них инфекция первично подтвердилась.



Отметим, число заболевших коронавирусом в РФ выросло до 80 949 человек (+6 361 за сутки). Наибольшее число заболевших в Москве - 2971, Подмосковье - 576, Нижегородской области - 153. Умерли за сутки 66 пациентов с коронавирусом (всего 747).

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»