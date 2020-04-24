В Екатеринбурге ещё одну подстанцию скорой перепрофилировали на вызовы с Covid-19

11:27 | 26.04.2020

В Екатеринбурге ещё одну подстанцию скорой помощи перепрофилировали на вызовы к пациентам с COVID-19. Так, работать с коронавирусом будет подстанция № 7 (Таватуйская, 11, Старая Сортировка).



На подстанции базируется десять бригад – две общепрофильных врачебных, шесть фельдшерских, одна педиатрическая и одна специализированная кардиореанимационная. Всего работают 120 человек.



Напомним, ранее все вызовы к людям с подтвержденной коронавирусной инфекцией и к контактировавшим с ними выполняли сотрудники новой 15-й подстанции в Академическом.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»