В Екатеринбурге полицейские раздают защитные маски горожанам

Полиция Екатеринбурга продолжает профилактические рейды по соблюдению режима самоизоляции, в рамках которых предупреждают граждан об ответственности и вручают защитные маски. Профилактические мероприятия полицией и сотрудниками Министерства общественной безопасности Свердловской области будут продолжены и в эти выходные, сообщает отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.Полицейские патрулируют улицы города с целью предупреждения и пресечения нарушений санитарно-эпидемических норм. Сотрудники органов внутренних дел разъясняют гражданам, находящимся вне дома без уважительных причин, необходимость соблюдения режима самоизоляции и требуют вернуться по месту жительства. После профилактической беседы гражданам, находящимся в общественных местах без средств защиты, полицейские вручают маски.Правоохранители, как и прежде, рассчитывают на сознательность горожан и ограничиваются предупреждениями. В отношении же несознательных жителей будут составлены административные протоколы.Кроме того, в ходе профилактических рейдов уделяется внимание нарушениям, связанным с употреблением алкоголя в общественных местах, мелким хулиганством, несоблюдением миграционного законодательства.Граждане также не должны забывать о соблюдении правил пожарной безопасности - с 18 апреля на территории Екатеринбурга введен особый противопожарный режим. Данным постановлением запрещено посещение лесов и торфяных массивов, а также использование открытого огня и разведение костров.