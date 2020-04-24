В Свердловской области из-за коронавируса перепрофилируют ОММ и военный госпиталь

17:53 | 25.04.2020

Фото: yandex.ru

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил предварительный перечень медицинских организаций, которые перепрофилируют для оказания помощи пациентам с коронавирусом или подозрением на него в регионах. В список медучреждений вошли три больницы Свердловской области.



Список медицинских учреждений Свердловской области, которые перепрофилируют для пациентов с подозрением на коронавирус или подтвержденным диагнозом:



- ФГБУ «Уральский научно-исследовательский институт охраны материнства и младенчества» Министерства здравоохранения РФ. С 1 мая будет подготовлено до 300 коечных мест.



- ФГБУЗ «Медико-санитарная часть №121 Федерального медико-биологического агентства». С 14 мая будет подготовлено до 20 коечных мест.



- ФГКУ «354 военный клинический госпиталь» Министерства здравоохранения РФ. С 14 мая будет подготовлено до 35 коечных мест.



Всего предусмотрено перепрофилирование медицинских учреждений в 28 регионах, включая Московскую область, Санкт-Петербург, Крым, Краснодарский край, Чувашию, Приморье. Благодаря этому количество коек для больных коронавирусом и пациентов с подозрением на него вырастет на 4981.



Напомним, за сутки в Свердловской области лабораторно подтвердились еще 33 случая коронавирусной инфекцией. Всего в России на сегодняший день зарегистрировано 74 588 случаев коронавируса.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»