Индекс самоизоляции в Екатеринбурге повысился на один балл

13:32 | 25.04.2020

Фото: Яндекс.Карты

Сегодня, 25 апреля, индекс самоизоляции в Екатеринбурге повысился до трех баллов. Это означает, что на улице есть люди.



По данным сервиса «Яндекс.Карты», сегодня в городах России индекс самоизоляции оказался выше, чем в будние дни. Так, в Челябинске он составляет 2.9 балла, в Нижнем Тагиле – 3.1, а в Уфе – 3.3. Как обычно, на Урале лидирует Пермь с индексом самоизоляции 3.5 балла. А в Москве показатели поднялись до 3.8 балла.



Напомним, что на 24 апреля в Свердловской области зарегистрировано 304 случая коронавирусной инфекции. Пока что о новых случаях неизвестно. Берегите себя и оставайтесь дома.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»