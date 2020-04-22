ГУ МВД по Свердловской области разыскивает пропавшего без вести мужчину

Сотрудники правоохранительных органов Свердловской области ищут 39-летнего жителя Нижних Серег Максима Хмельницкого. Мужчина ушел из дома 7 апреля и не вернулся.Приметы: телосложение худощавое, рост 170-175 см, волосы темные короткие, глаза карие.Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области, установлено, что в Ревде проживает его 28-летняя сестра Екатерина Петровна Хмельницкая.Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего просим сообщить в дежурную часть полиции Нижних Серег по номеру 8(34398)2-12-54.