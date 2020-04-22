Число пострадавших от клещей жителей Свердловской области выросло до 1142

09:59 | 23.04.2020

Фото: amp.clutch.ua

В Свердловской области зарегистрировано 1142 пострадавших от клещей, в числе которых 337 детей, в 53 муниципалитетах региона.



В Екатеринбурге от укусов клещей пострадали 465 человек. Наибольшее количество покушанных также фиксируется в Слободо-Туринском, Пышминском и Тугулымском районах, Камышлове, Таборинском районе, Верхней Туре, Сысерти, Ирбите, Каменске-Уральском, Березовском, Богдановиче и Рефтинском.



Как сообщает региональное Управление Роспотребнадзора, возбудитель клещевого энцефалита выявлен в шести пробах из 412, возбудитель иксодового клещевого боррелиоза – в 167 пробах из 262.



Напомним, из-за коронавируса прививки от клещевого энцефалита ставят только детям, вакцинация взрослого населения приостановлена.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»