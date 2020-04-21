В Екатеринбург из Турции прибыли 69 россиян

В Екатеринбург специальным рейсом из Турции прибыли 69 жителей Свердловской, Челябинской, Тюменской, Курганской областей и Пермского края, об этом сообщает Telegram-канал «СтопCOVID-19».Отмечается, что пассажиры не будут посещать терминалы аэропорта.«При встрече реализуются все меры санитарно-эпидемиологической безопасности», - пишет «СтопCOVID-19».Напомним, что также в Кольцово вскоре прибудут ещё два самолета с туристами из Тайланда и Индии.