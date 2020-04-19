Стали известны восемь будущих обладателей трибун «Екатеринбург Арены»

10:55 | 20.04.2020

Фото: Катерина Якушева

Стало известно, кому достанутся временные трибуны «Екатеринбург Арены», которую адаптируют для обеспечения её использования в постсоревновательный период.



Объявлен конкурс на разработку проектной документации по реконструкции «Екатеринбург Арены», в которой, по мимо прочего, должен быть предусмотрен и демонтаж временных трибун (12 000 мест) установленных перед чемпионатом мира по футболу – 2018.



Определился и список новых обладателей трибун, ими станут:



• ГО Верхняя Пышма, футбольное поле МАУ «Ледовая арена имени Александра Козицына», ул. Кривоусова, 15 (5 000 зрительских мест);

• Полевской ГО, стадион «Труд», ул. Коммунистическая, 31 (2 000);

• Каменск-Уральский, стадион «Космос», ул. Ленина, 5, (1 500);

• ГО Ревда, футбольное поле, ул. Спортивная, 4 (1 000);

• ГО Красноуфимск, Стадион «Центральный», ул. Советская, 59 (1 000);

• МО Алапаевское, МБУ «Физкультурно-спортивный центр», пгт. Верхняя Синячиха, ул. Октябрьская 17а, корпус 1 (500);

• Берёзовский ГО, стадион «Энергия» в пос. Монетный, ул. Комсомольская, 12а (500 зрительских мест);

• Талицкий ГО, стадион «Колос», г. Талица, ул. Ленина, 24 (500).



Согласно документации на сайте госзакупок, в целом на проектно-изыскательские работы из бюджета Свердловской области выделят 38 миллионов 800 тысяч рублей. Исполнитель будет определён 29 апреля.



Кроме демонтажа временных трибун в проектной документации также должны быть предусмотрены:



• установка медиаэкранов со стороны ул. Репина и Татищева;

• размещение в секторе D «Музея спорта и спортивных достижений Свердловской области» площадью 800 кв. м.;

• дополнительное утепление подтрибунных зон для комфортного пребывания зрителей в буфетах;

• благоустройство территории на режим наследия.



Планируется также строительство дополнительного транспортного контрольно-пропускного пункта, постоянных камер хранения, демонтаж временного входа № 2 и адаптация входа № 6 для круглогодичного функционирования.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»