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22:49 | 17.04.2020

Фото: starhit.ru

В Свердловской области у пациента обнаружили COVID-19 только после смерти

В Красноуфимске у 54-летнего пациента, скончавшегося от вирусно-бактериальной пневмонии, обнаружили COVID-19 только после вскрытия. Как сообщает Telegram-канал «СтопCOVID-19», тест на коронавирус дважды давал отрицательный результат, а при заборе третьей пробы медикам не удалось выделить мокроту.

«Прежде всего, хотел бы выразить соболезнования родным и близким уральца. У больного, как того требуют протоколы действий, принятые в отношении больных пневмонией на период эпидемиологического подъема по коронавирусу, дважды брали пробу на COVID-19. Оба анализа дали отрицательный результат. Несмотря на это, врачами с самого начала были отработаны все противоэпидемические мероприятия как при COVID-19. Попытка третьей прижизненной пробы на вирус не дала результата в связи с тем, что в ходе забора материала пациенту не удалось выделить мокроту. Вирус был зафиксирован лишь после вскрытия, он поразил незначительную часть тканей легких. Это даже сейчас не позволяет сделать однозначный вывод о том, какое влияние на течение болезни оказал коронавирус. Тем не менее в статистику он включен», – сказал губернатор Евгений Куйвашев.

Стоит отметить, что мужчина очень поздно обратился за помощью. За жизнь уральца боролись квалифицированные медики, больница, где он проходил лечение, была укомплектована оборудованием и обеспечена необходимыми лекарствами, однако спасти его не удалось.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»

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