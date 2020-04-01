Более трех тысяч жителей Свердловской области из-за паводков оказались «отрезаны» от мира

17:21 | 17.04.2020

Фото: vsenovostint.ru

В Свердловской области с начала половодья уже подтоплены 10 низководных мостов, два моста разобраны. Как сообщает пресс-служба МЧС России по Свердловской области, транспортное и пешеходное сообщение временно ограничено с 28 населенными пунктами, в которых проживает более трех тысяч человек. Однако жизнеобеспечение муниципалитетов не нарушено.



Отметим, река Ница, протекающая через Ирбит, за сутки поднялась на восемь сантиметров. К полудню сегодняшнего дня подтоплены 39 огородов и 25 придомовых территорий, а также участок дороги между улицами Орджоникидзе и Междуречной. Подтопленных жилых домов нет.



В связи закрытием движения по мосту через реку Ирбит спасатели организовали дежурство автомобиля повышенной проходимости для обеспечения жизнедеятельности населения.



Также работает лодочная переправа. На моторной лодке спасатели совместно с волонтерами по заявкам жителей осуществляют доставку продуктов и питьевой воды.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»