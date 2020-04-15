В Свердловской области ограничили движение по мостам через реки Мурза и Ирбит

10:49 | 16.04.2020

Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

На Среднем Урале сотрудники ГИБДД ограничили движение транспорта на 12 км автомобильной дороги д. Дубская-д.Азёва – между населенными пунктами деревня Гуни и деревня Юдина Ирбитского района, а по улице Орджоникидзе города Ирбита.



Изменение введены в связи паводком и подтоплением мостов через реки Мурза и Ирбит. Теперь на участках установлен знак 3.1. «Въезд запрещен».



Ограничения будут сняты только в случае снижения уровня воды в реках и исключения угрозы безопасности граждан ограничения будут сняты.

Для обеспечения жизнедеятельности населения задействована спецтехника – это автомобиль повышенной проходимости, с помощью которого осуществляется перевозка людей через мост в Ирбите.



Изменения также действуют в Туринском районе, где временно ограничено движение по трём мостам через реку Туру, которые соединяют села: Городище и Галактионовка, Чернышово и Липовское, Кумарьинское и Жуковское.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»