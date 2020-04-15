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10:49 | 16.04.2020

Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

В Свердловской области ограничили движение по мостам через реки Мурза и Ирбит

На Среднем Урале сотрудники ГИБДД ограничили движение транспорта на 12 км автомобильной дороги д. Дубская-д.Азёва – между населенными пунктами деревня Гуни и деревня Юдина Ирбитского района, а по улице Орджоникидзе города Ирбита.

Изменение введены в связи паводком и подтоплением мостов через реки Мурза и Ирбит. Теперь на участках установлен знак 3.1. «Въезд запрещен».

Ограничения будут сняты только в случае снижения уровня воды в реках и исключения угрозы безопасности граждан ограничения будут сняты.
Для обеспечения жизнедеятельности населения задействована спецтехника – это автомобиль повышенной проходимости, с помощью которого осуществляется перевозка людей через мост в Ирбите.

Изменения также действуют в Туринском районе, где временно ограничено движение по трём мостам через реку Туру, которые соединяют села: Городище и Галактионовка, Чернышово и Липовское, Кумарьинское и Жуковское.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»

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