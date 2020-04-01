Митрополит Кирилл попросил уральцев соблюдать рекомендации по противодействию распространения коронавируса

17:44 | 15.04.2020

Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл обратился к уральцам накануне праздника Пасхи Христовой. В своем обращении владыка рекомендовал гражданам соблюдать рекомендации по противодействию распространения коронавирусной инфекции.



«Как и прежде мы неоднократно призывали с любовью и заботой относиться к здоровью ближнего, так и ныне повторяем свой призыв блюсти себя в чистоте души и тела. Рекомендации по действиям, уменьшающим скорость распространения вируса, хорошо известны и, несмотря на свою простоту, в настоящее время являются единственным эффективным способом борьбы, который санитарные врачи могут нам предложить в настоящих условиях. Не будем же пренебрегать этими рекомендациями, дабы не сократить безрассудно время жизни, которое и без того «мало и исполнено болезней и лукавства», как об этом говорит покаянный канон преподобного Андрея Критского», - говорится в обращении митрополита.



Также он напомнил, что прихожане смогут посмотреть прямые трансляции богослужений на телеканалах «Союз», ОТВ и 41 канал.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»