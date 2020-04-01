Епархия Екатеринбурга призвала православных молиться с помощью онлайн-трансляций

16:41 | 14.04.2020

Фото: Екатеринбургская епархия

Епархия Екатеринбурга призывает местных прихожан молиться с помощью онлайн-трансляций. Из-за ограничений, связанных с угрозой распространения коронавируса, ведущие свердловские конфессии приостанавливают проведение религиозных обрядов и меняют традиции богослужения.



В департаменте информационной политики Свердловской области рассказали, что католическая церковь и синагога отказались от празднования Пасхи. А екатеринбургская епархия призывает православных к дистанционным молитвам во время Страстной недели и Пасхального Всенощного бдения. Трансляции можно смотреть ежедневно на православном телеканале «Союз». Помимо этого, телекомпания ОТВ в ночь на 19 апреля покажет праздничное богослужение из Свято-Троицкого кафедрального собора в прямом эфире.



Кроме того, во время предстоящего месяца Рамадан в мечетях и приходах нескольких крупных централизованных религиозных организаций мусульман отменены коллективные намазы и обряды разговения в день Ураза-Байрам.



Напомним, что вчера, 13 апреля, главный государственный санитарный врач по Свердловской области Дмитрий Козловских подписал постановление о введении ограничительных мероприятий на объектах региона. Это также касается доступа на кладбища и проведения массовых мероприятий, в том числе религиозных.



Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»