Екатеринбург вошёл в десятку российских городов, которые наиболее успешно борются с коронавирусом

17:30 | 11.04.2020

Фото: momenty.org

Екатеринбург вошел в топ-10 российских городов, которые наиболее успешно борются с коронавирусом. Рейтинг составили эксперты департамента политологии и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ и Центр развития политического капитала.



В аналитической записке сказано, что наиболее успешно практики по борьбе с коронавирусом реализованы в Уфе, Хабаровске, Нижнем Новгороде, Казани, Томске, Иркутске, Ставрополе, Петрозаводске и Салехарде.



При составлении рейтинга эксперты изучали и анализировали официальные указы властей, открытые данные на сайтах городских администраций и их аккаунты в соцсетях, а также публикации в СМИ.



Всего специалистами рассматривалось более 20 параметров, в их числе: обеспечение работы городских горячих линий, дезинфекция помещений и общественных пространств, поддержка бизнеса, медицинских работников и пожилых людей, а также привлечение общественности к мониторингу и контролю принятых мер.



Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»