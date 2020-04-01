В свердловских стационарах находится 129 человек с подозрением на коронавирус

19:04 | 10.04.2020

Фото: trends.gab.com

В стационарах Свердловской области находятся 129 человек с подозрением на коронавирус, об этом сообщает региональное Упраление Роспотребнадзора.



По данным на 10 апреля, под медицинским наблюдением находятся 7947 граждан.



Всего в Свердловской области подтверждено 61 случаев заражения коронавирусом: Екатеринбург – 50 случаев, Ревда – 1, Верхняя Салда – 2, Камышлов – 2, Заречный – 2, Верхний Тагил – 1, Полевской – 2, Нижний Тагил – 1. 32 человека уже здоровы и выписаны из больниц.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»