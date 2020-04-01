Свердловчане могут принять участие в онлайн-флешмобе ко Всемирному дню космонавтики

18:45 | 10.04.2020

Фото: страница Дворца молодежи ВКонтакте



В Свердловской области стартовал онлайн-флешмоб, посвященный Всемирному дню космонавтики и авиации, об этом сообщает департамент информационной политики региона.



Для того чтобы принять участие уральцам нужно разместить в соцсетях пост с фотографиями почтовых марок, значков, сувениров на тему истории отечественного покорения космоса, короткая история на тему «Космос в истории моей семьи» или детский рисунок на тему «60 лет полета Белки и Стрелки». Под публикацией необходимо указать хештеги #уралопорароссии, #12апреля, #первыевкосмосе, #сидимдома #мывместе. Детям, чьи рисунки наберут больше всего лайков, пообещали вручить сувенир космической тематики.



Кроме того, ещё одну акцию, посвященную празднику запустил Дворец молодежи. Она представляет собой онлайн-викторину #космосятебязнаю, которая состоится 12 апреля на страницах Дворца молодежи ВКонтакте и в Fscebook.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»