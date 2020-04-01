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17:17 | 8.04.2020

Фото: Пресс-служба регионального УФССП России

В Свердловской области выявлены девять организаций-нарушителей особого режима

В Свердловской области приостановлена деятельность девять организаций-нарушителей специального режима. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФССП России.

На данный момент судебными приставами-исполнителями приостановлена деятельность следующих организаций:
- «Ломбард АСС» и «Фианит Ломбард» ‒ на срок 10 суток (Ревда);
- магазина «Ткани» ‒ на 30 суток (Нижний Тагил, ул. Уральский проспект, 36);
- копировального салона (Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 113);
- магазина «Военторг» ‒ на 30 суток (Серов ул. Февральской революции, 3);
- магазина «Мир часов» ‒ на 30 суток (Серов, ул. Луначарского, 110);
- киоска «Ремонт обуви» ‒ на 30 суток (Серов, ул. Ленина, 150);
- магазина «Бигуди» ‒ на 30 суток (Серов, ул. Ленина, 146);
- магазина «Планета крепежа» ‒ на 30 суток (Серов, ул. Карла Маркса, 42);
- кафе «Дом выпечки» ‒ на 28 суток (Ивдель).

В отношении перечисленных правонарушителей были составлены и направлены в суды протоколы об административном правонарушении по ст. 6.3. КоАП РФ (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения). В настоящее время все объекты опечатаны.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»

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