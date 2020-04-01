В Свердловской области выявлены девять организаций-нарушителей особого режима

17:17 | 8.04.2020

Фото: Пресс-служба регионального УФССП России

В Свердловской области приостановлена деятельность девять организаций-нарушителей специального режима. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФССП России.



На данный момент судебными приставами-исполнителями приостановлена деятельность следующих организаций:

- «Ломбард АСС» и «Фианит Ломбард» ‒ на срок 10 суток (Ревда);

- магазина «Ткани» ‒ на 30 суток (Нижний Тагил, ул. Уральский проспект, 36);

- копировального салона (Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 113);

- магазина «Военторг» ‒ на 30 суток (Серов ул. Февральской революции, 3);

- магазина «Мир часов» ‒ на 30 суток (Серов, ул. Луначарского, 110);

- киоска «Ремонт обуви» ‒ на 30 суток (Серов, ул. Ленина, 150);

- магазина «Бигуди» ‒ на 30 суток (Серов, ул. Ленина, 146);

- магазина «Планета крепежа» ‒ на 30 суток (Серов, ул. Карла Маркса, 42);

- кафе «Дом выпечки» ‒ на 28 суток (Ивдель).



В отношении перечисленных правонарушителей были составлены и направлены в суды протоколы об административном правонарушении по ст. 6.3. КоАП РФ (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения). В настоящее время все объекты опечатаны.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»