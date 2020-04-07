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21:36 | 7.04.2020
Свердловские общественники при поддержке коллег из Дагестана присоединились к волонтерской работе
«После выступления губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, где он рассказал об организованной в регионе волонтерской работе в поддержку тех, кому за 65 лет и кому запрещено выходить на улицу в период самоизоляции, мы не могли остаться в стороне. Представители Администрации Губернатора поддержали желание и инициативу наших активистов, быть причастными к данному проекту» - заявил представитель правительства Республики Дагестан в Свердловской области Гаджи Абдулкаримов.
Первой на предложение отозвался Областной Совет общественной организации ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск, который представил список нуждающихся в поддержке.
Также планируется оказать поддержку ветеранам Министерства обороны, госбезопасности, ветеранам Великой Отечественной войны и тыла, да и просто пожилым людям.
«Уверен, и другие активисты Свердловской области, общественные организации, да и просто молодые соседи, жители подъездов, поддержат пожилое поколение своей заботой и помощью», - считает член Общественной палаты Свердловской области, ветеран спецназа ФСБ «Альфа» Сергей Павленко.
«Все волонтеры - активисты прошли инструктаж в соответствии с требованиями периода самоизоляции. Особое внимание уделено на соблюдение дистанции, активисты обеспечены масками, одноразовыми перчатками, защитной одеждой. Передача гуманитарной помощи будет осуществляться строго бесконтактным способом» - рассказал и.о. председателя СРОО «Дагестанский культурный центр» Магомед Абдуллаев.
Продуктами первой необходимости (мука, макароны, сахар, рис, подсолнечное масло, чай) ветеранов обеспечило кафе дагестанской кухни «Рохел», функционирующее сегодня в режиме доставки на дом в соответствии с распоряжением правительства Свердловской области на период самоизоляции.
«Все продукты питания упакованы, сертифицированы и приобретены в продуктовом магазине. Желаем здоровья и терпения нашему старшему поколению», - заключил заместитель председателя СРОО «Дагестанский культурный центр» Шабан Галлаев.
© «Вечерние ведомости»
07.04.2020
21:36 | 7.04.2020
Свердловские общественники при поддержке коллег из Дагестана присоединились к волонтерской работе
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