На Урале осуждена беременная женщина, торговавшая наркотиками через интернет

16:21 | 30.03.2020

Фото: akasa.ru

Ирбитский районный суд признал 45-летнего Сергея Новгородова и 32-летнюю Ганну Самоту виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (приготовление на незаконный сбыт наркотических веществ, в группе лиц по предварительному сговору, в крупном размере), а также по п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических веществ в крупном размере), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное хранение огнестрельного оружия, боеприпасов).



Как сообщает прокуратура Свердловской области, в период с января по февраль 2019 года Новгородов вступил в преступный сговор с Самотой на сбыт наркотических средств через Интернет. Во второй половине февраля пара забирала вещества в Тюмени и првозила в Ирбит, где происходило многократное увеличение массы наркотиков и последующий сбыт товара.



Так, 21 февраля 2019 года подсудимые сбыли вещества массой не менее 1,07 грамма. На следующий день сотрудники полиции обнаружили дома у Новгородова наркотики общей массой более 50 грамм, расфасованные более чем в 20 спичечных коробков. Также у задержанного было изъято нарезное огнестрельное оружие – обрез калибра 5,6 мм, а также патроны в количестве 37 штук.



В результате Ирбитский районный суд назначил Сергею Новгородову наказание в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 40 тыс. рублей, с лишением права управлять транспортным средством на 3 года, Ганне Самоте – в виде 8 лет лишения свободы со штрафом 25 тыс. руб., применив при этом отсрочку отбывания наказания, на основании ст. 82 УК РФ (на срок беременности и достижения родившимся ребенком 14-летнего возраста).

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»