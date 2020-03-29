В Свердловской области двое мужчин чуть не погибли во время рыбалки

11:40 | 30.03.2020

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

На реке Тавда в Свердловской области двое рыбаков, несмотря на предупреждение об опасности, вышли на лед и провалились. Из ледяной воды их вытащили очевидцы. Позже пострадавших доставили в больницу с переохлаждением.



Напомним, в минувшие выходные полиция совместно с представителями местных администраций и МЧС устроила рейд по водоемам региона в поисках рыбаков-нарушителей. Особое внимание было уделено Белоярскому и Среднеуральскому водохранилищам.



Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, спецслужбы просят рыбаков покинуть водоемы через громкоговорящую связь автомобилей. рыбаков с берега предупреждают об опасности нахождения на льду и просят покинуть водоем. Как отмечают специалисты ГИМС, паники среди рыбаков никогда нет, как рыбачили, так и продолжают рыбачить, несмотря на возникновение опасных ситуаций. Спасателям приходится в прямом смысле слова уговаривать рыбаков сойти на берег.



За время рейда комиссия составила 49 актов об административных нарушениях за выход на лед под запрещающий знак. Теперь рыбакам придется оплатить штраф в размере от одной до пяти тысяч рублей.



Отметим, накануне возле опасных участков водоемов, где любят находиться рыбаки, дежурили сотрудники Росгвардии и полиции, а также МЧС.



Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»