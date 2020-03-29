Новости дня
11:40 | 30.03.2020
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
В Свердловской области двое мужчин чуть не погибли во время рыбалки
Напомним, в минувшие выходные полиция совместно с представителями местных администраций и МЧС устроила рейд по водоемам региона в поисках рыбаков-нарушителей. Особое внимание было уделено Белоярскому и Среднеуральскому водохранилищам.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, спецслужбы просят рыбаков покинуть водоемы через громкоговорящую связь автомобилей. рыбаков с берега предупреждают об опасности нахождения на льду и просят покинуть водоем. Как отмечают специалисты ГИМС, паники среди рыбаков никогда нет, как рыбачили, так и продолжают рыбачить, несмотря на возникновение опасных ситуаций. Спасателям приходится в прямом смысле слова уговаривать рыбаков сойти на берег.
За время рейда комиссия составила 49 актов об административных нарушениях за выход на лед под запрещающий знак. Теперь рыбакам придется оплатить штраф в размере от одной до пяти тысяч рублей.
Отметим, накануне возле опасных участков водоемов, где любят находиться рыбаки, дежурили сотрудники Росгвардии и полиции, а также МЧС.
Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»
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