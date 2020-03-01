Губернатор Свердловской области поздравил жителей с Международным днем театра

17:26 | 27.03.2020

Фото: екатеринбург.рф

Губернатор Евгений Куйвашев поздравил жителей региона с Международным днем театра, об этом сообщает департамент информполитики Свердловской области.



На сегодняшний день в области работают 35 театров. За 2019 год в регионе прошло свыше 400 спектаклей, которые посетили более 160 тысяч человек.



«В минувшем году мы значительно укрепили материально-техническую базу уральских театров. Более 39 миллионов рублей бюджетных средств было направлено на поддержку муниципальных театров в городах Ирбит, Каменск-Уральский, Краснотурьинск, Первоуральск, Серов и Новоуральск. Свыше 15 миллионов рублей получили детские и кукольные театры Екатеринбурга и Нижнего Тагила, проведены капитальный ремонт Новоуральского театра кукол и первый этап капитального ремонта Екатеринбургского театра кукол», – сказал Евгений Куйвашев.



Также глава региона поблагодарил актеров, режиссеров, художников, осветителей, звукооператоров, гримеров, костюмеров, работников сцены за их работу и пожелал крепкого здоровья, счастья и благополучия.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»