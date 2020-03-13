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13:51 | 15.03.2020

Фото: rop59.ru

На трассе Пермь – Екатеринбург на несколько дней ограничили движение транспорта

На трассе Р-242 Пермь – Екатеринбург из-за капитального ремонта путепровода на несколько дней ввели ограничение движения транспорта. Оно касается транспортных средств, которые направляются в сторону Перми. Ограничение продлится с 15 по 18 марта, сообщает пресс-служба ФКУ «Уралуправтодор».

До тех пор, пока указанный участок трассы не откроется, автомобилисты смогут проехать по съездам ремонтируемой транспортной развязки на 332-м км, а при возникновении пробок можно будет выехать на Московский тракт. Для левых поворотов в Новоалексеевское и Чусоводстрой предусмотрены объезды через развязки на 317-м и 337-м км автомобильной дороги.

Узнать о состоянии проезда, а также сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах УрФО можно по круглосуточному телефону Дежурно-диспетчерской службы «Уралуправтодора»: 8-800-200-63-06.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»

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