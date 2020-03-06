В Свердловской области разыскивают пропавшего накануне 8 марта мужчину

15:52 | 9.03.2020

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области

В Ирбите разыскивают 45-летнего Дмитрия Радионова, который уехал из дома на своем автомобиле ВАЗ-21150 вечером 7 марта и не вернулся.



Как рассказал глава пресс-службы полицейского главка Свердловской области Валерий Горелых, сообщение о пропаже поступило в дежурную часть сегодня в полночь. Позвонившая женщина сообщила, что ее гражданский муж Дмитрий отправился из дома на работу, но на базе такси, где он трудоустроен, так и не появился. По словам сожительницы, никаких конфликтных ситуаций накануне пропажи у них не возникало.



Приметы автомобиля пропавшего: ВАЗ-21150 черного цвета, госномер А 674 КЕ/196.



Приметы пропавшего: рост около 178 см, худощавое телосложение, короткие русые волосы. В качестве особой приметы указано отсутствие большого пальца на левой руке.



На момент пропажи был одет в черные брюки и ботинки, темно-синюю куртку с надписью «Columbiа», шарф в черно-белую клетку. При себе имел сотовый телефон.



Если вам что-либо известно о местонахождении Дмитрия Родионова, просим позвонить по телефонам: 8 (343) 556-25-27, 8 (343) 358-71-61 или 02.



К поискам подключили следственно-оперативную группу территориального ОВД. Автомобиль объявлен в розыск.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»