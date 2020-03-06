Новости дня
15:52 | 9.03.2020
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области
В Свердловской области разыскивают пропавшего накануне 8 марта мужчину
Как рассказал глава пресс-службы полицейского главка Свердловской области Валерий Горелых, сообщение о пропаже поступило в дежурную часть сегодня в полночь. Позвонившая женщина сообщила, что ее гражданский муж Дмитрий отправился из дома на работу, но на базе такси, где он трудоустроен, так и не появился. По словам сожительницы, никаких конфликтных ситуаций накануне пропажи у них не возникало.
Приметы автомобиля пропавшего: ВАЗ-21150 черного цвета, госномер А 674 КЕ/196.
Приметы пропавшего: рост около 178 см, худощавое телосложение, короткие русые волосы. В качестве особой приметы указано отсутствие большого пальца на левой руке.
На момент пропажи был одет в черные брюки и ботинки, темно-синюю куртку с надписью «Columbiа», шарф в черно-белую клетку. При себе имел сотовый телефон.
Если вам что-либо известно о местонахождении Дмитрия Родионова, просим позвонить по телефонам: 8 (343) 556-25-27, 8 (343) 358-71-61 или 02.
К поискам подключили следственно-оперативную группу территориального ОВД. Автомобиль объявлен в розыск.
Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»
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