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09:49 | 7.03.2020

Фото: В.Н.Горелых

В Новоуральске сотрудники МВД поймали наркобарыгу

Сотрудники полиции из подразделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и уголовного розыска ОВД Новоуральска задержали безработного 47-летнего «Овсяна», который подозревается в распространении запрещенных веществ не только через закладки, но и сеть Интернет, сообщает глава пресс-службы полицейского главка Валерий Горелых.

Полковник Горелых отмечает, что у наркоторговца изъяли 327 пакетиков с синтетикой общей массой 240 гр, которые еще не были заложены. На дому у «Овсяна» нашли весы и упаковочные материалы.

Оказывается, барыга уже сидел в местах, не столь отдаленных, за причастность разбойному нападению и причинение тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом. Инцидент произошел
в 2005 году, а переквалифицировавшийся преступник вышел на волю только лишь летом 2019 года: «Вольной птицей быть не смог, вскоре придумал новый криминальный способ зарабатывать на жизнь, торгуя смертью. Но представители МВД и на этот раз не заставили себя долго ждать», - прокомментировал полковник Горелых.
.
Сейчас на «Овсяна» заведено новое уголовное дело, в этот раз по ч.5 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств). Наказание за это преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до двадцати лет или пожизненного лишения свободы. Подозреваемый взят под стражу.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»

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