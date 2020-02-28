Картину из Ирбитского музея ИЗО передали на экспертизу. Она может принадлежать кисти Рубенса

12:38 | 29.02.2020

Картину из собрания Ирбитского музея ИЗО «Оплакивание Христа и положение во гроб», которая может принадлежать кисти известного художника Питера Пауля Рубенса, передали на экспертизу. Её подлинность будут проверять специалисты крупнейших музейных учреждений России.



Как сообщает департамент информполитики Свердловской области, экспертиза состоит из подготовки письменного искусствоведческого заключения, а также химико-физического анализа, который позволит изучить пигменты, грунт и холст, использованные при создании полотна. Если экспертное заключение подтвердит подлинность произведения искусства, в Ирбитском государственном музее будет организована публичная презентация полотна.



«Безусловно, подтверждение подлинности картины станет событием мирового значения», – подчеркнули в региональном Минкульте.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»