В Свердловской области появился еще один обсерватор для китайцев

15:42 | 27.02.2020

Фото: taksiexpert.ru

В Свердловской области появился еще один обсерватор для граждан КНР. Карантин находится в инфекционном отделении Кушвинской ЦГБ, куда уже помещены три китайца. Остальных пациентов из здания удалили.



О потенциально зараженных иностранцах в своих соцсетях сообщили жители Кушвы. Однако в пресс-службе Роспотребнадзора по Свердловской области отметили, что под наблюдением находились два гражданина КНР – у одного не было никаких симптомов, он находится под наблюдением без помещения в клинике. У другого – симптомы ОРВИ, его поместили в специальный бокс в инфекционном отделении. При этом в медучреждении сообщают о трех пациентах – все в больнице, но анализы показали отрицательный результат.



Врач-инфекционист ГБУЗ СО ЦГБ г. Кушва марина Рахимова рассказала, что о приезде граждан КНР в больнице узнали из миграционной службы, всего приехало трое. По результатам анализов коронавирус ни у кого не подтвердился, но они пробудут под наблюдением 14 дней, в соответствии с законодательством.



По словам врача, китайцы приехали в Кушву из Пекина через Москву. Других пациентов больницы либо выписали, либо перевели в инфекционное отделение близлежащего здания.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»