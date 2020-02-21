Новости дня
15:38 | 22.02.2020
Верховный суд РФ отказался списывать 160 миллионов рублей долгов Илье Гаффнеру
Ранее списывать долги парламентария отказались Арбитражный суд Свердловской области (определение от 13.05.2019), Семнадцатый арбитражный апелляционный суд (постановление от 30.07.2019) и Арбитражный суд Уральского округа (постановление от 21.10.2019).
Отказ судов освободить от долгов, несмотря на завершение процедуры банкротства означает, что при появлении у Ильи Гаффнера доходов банк сможет инициировать исполнительное производство, по которому из этих доходов будут взыскиваться средства в счет погашения долга
Судья Верховного суда РФ в своем определении указал, что не находит оснований для передачи кассационной жалобы на рассмотрение Судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации.
Отказывая в применении правил об освобождении должника от исполнения обязательств, суды первой и апелляционной инстанций, с выводами которых согласился суд округа, указали на недобросовестное поведение Ильи Гаффнера, выразившееся в непредставлении полных и достаточных пояснений о фактическом наличии/отсутствии активов, оснований пользования элитным недвижимым имуществом.
Суды также отметили действия Гаффнера по получению заработной платы после возбуждения дела о банкротстве черед кассу работодателя в обход процедуры банкротства.
© «Вечерние ведомости»
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