Верховный суд РФ отказался списывать 160 миллионов рублей долгов Илье Гаффнеру

15:38 | 22.02.2020

Верховный суд Российской Федерации отказал Илье Гаффнеру в передаче кассационной жалобы по делу о завершенном банкротстве для её рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ. Депутат Заксобрания Свердловской области пытается добиться освобождения от долгов, в частности, порядка 160 млн. рублей задолженности перед Россельхозбанком.



Ранее списывать долги парламентария отказались Арбитражный суд Свердловской области (определение от 13.05.2019), Семнадцатый арбитражный апелляционный суд (постановление от 30.07.2019) и Арбитражный суд Уральского округа (постановление от 21.10.2019).



Отказ судов освободить от долгов, несмотря на завершение процедуры банкротства означает, что при появлении у Ильи Гаффнера доходов банк сможет инициировать исполнительное производство, по которому из этих доходов будут взыскиваться средства в счет погашения долга



Судья Верховного суда РФ в своем определении указал, что не находит оснований для передачи кассационной жалобы на рассмотрение Судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации.



Отказывая в применении правил об освобождении должника от исполнения обязательств, суды первой и апелляционной инстанций, с выводами которых согласился суд округа, указали на недобросовестное поведение Ильи Гаффнера, выразившееся в непредставлении полных и достаточных пояснений о фактическом наличии/отсутствии активов, оснований пользования элитным недвижимым имуществом.



Суды также отметили действия Гаффнера по получению заработной платы после возбуждения дела о банкротстве черед кассу работодателя в обход процедуры банкротства.

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