В Свердловской области оштрафована еще одна компания за нарушение антикоррупционного законодательства

12:31 | 18.02.2020

Фото: 53news.ru

Прокуратура Свердловской области проверила ООО «ТТК» на соблюдение требований антикоррупционного законодательства.



В ходе надзорных мероприятий установлено, что в мае 2019 года экс-начальник «Исправительной колонии №24 ГУФСИН по Свердловской области» был устроен на должность директора «ТТК». Однако ни учредитель предприятия, ни директор не направили в установленный законом десятидневный срок сведения работодателю по последнему месту экс-госслужащего о его трудоустройстве в компанию.



В итоге в отношении предприятия и единственного учредителя предприятия возбуждены уголовные дела по ст. 19.29 КоАП РФ (привлечение работодателем к трудовой деятельности бывшего государственного служащего, замещавшего должность, включенную в перечень, установленный нормативными правовыми актами, с нарушением требований, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии коррупции»).



Мировой судья судебного участка № 1 Тавдинского судебного района Свердловской области на основании материалов прокуратуры оштрафовал ООО «ТТК» на 50 тыс. рублей, а учредителя организации - на 20 тыс. рублей.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»