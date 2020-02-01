В мае состоятся довыборы в Законодательное собрание Свердловской области

15:52 | 17.02.2020

17 мая 2020 года состоятся дополнительные выборы депутата Законодательного собрания Свердловской области по Краснотурьинскому одномандатному избирательному округу №16.



Согласно соответствующему постановлению регионального избиркома, довыборы назначены в связи с досрочным прекращением полномочий депутата Заксобрания, избранного по данному избирательному округу – летом прошлого года Анатолий Сухов ушёл из жизни.



Напомним, 2 февраля состоялось предварительное голосование по отбору кандидатов от «Единой России» на довыборы в Заксобрание по Краснотурьинскому одномандатному избирательному округу №16. По итогам кандидатом от «ЕР» стал глава Ивделя Пётр Соколюк (80,5% голосов избирателей).

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»