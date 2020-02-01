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18:31 | 13.02.2020
Прокуратура добилась запрета на рубку леса около озера Балтым
По данным veved.ru идет об участке, расположенном на территории городского округа Верхняя Пышма (урочище ПСХК «Агрофирма Балтым», рядом с СНТ «Звездочка»). Сотрудникам лесничества во время вырубки рабочие заявляли, что они разрубают улицы и на данном земельном участке проектируют строительство садоводческого товарищества.
Прокурор обратился в суд с иском к собственнику земельного участка с требованием о признании незаконной деятельности по рубке лесных насаждений, в том числе с привлечением к проведению таких работ третьих лиц, в отсутствие проекта мелиорации и о запрете указанной деятельности до получения проекта мелиорации.
Ленинский районный суд г. Екатеринбурга требования прокурора удовлетворил, но бизнесмены обжаловали решение суда обжаловал, полагая, что как собственники земельного участка вправе вырубать деревья, расположенные на нем, и разработка проекта мелиорации не требуется. Однако Свердловский областной суд оставил решение в силе.
Добавим, что в декабре 2019 года суд также удовлетворил требования прокуратуры о признании вырубки незаконной вблизи поселка Рассоха Белоярского городского округа. Одним из собственников земельного участка там являлась супруга местного депутата.
© «Вечерние ведомости»
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