В свердловском правительстве прокомментировали ситуацию на Среднеуральской птицефабрике

18:40 | 12.02.2020

В министерстве агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области, а также в департаменте центра занятости следят за ситуацией на Среднеуральской птицефабрике. На данный момент никаких уведомлений о сокращении работников не поступало.



Там сообщают, что в случае, если руководство Среднеуральской фабрики уведомит органы занятости о планируемых сокращениях и представит списки высвобождаемых, этим работникам будут обеспечены все социальные гарантии, предусмотренные Трудовым кодексом РФ и государственной программой поддержки занятости.

Андрей Давыдов © «Вечерние ведомости»