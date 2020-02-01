Верхнепышминский суд закрыл птицефабрику «Среднеуральскую»

13:08 | 12.02.2020

Верхнепышминский городской суд сегодня, 11 февраля, удовлетворил ходатайство прокурора города Данила Амирова о приостановлении деятельности птицефабрики «Среднеуральская». Основанием принятия такого решения стали материалы проверки МЧС о нарушениях пожарной безопасности на предприятии, передает источник veved.ru.



В решении суда обозначен не только запрет на эксплуатацию помещений и зданий предприятия, но и запрет на доступ в эти самые помещения сотрудников и иных лиц до рассмотрения искового заявления ответчика.



Добавим, что прокурор Верхней Пышмы подавал иск об «обязании устранения нарушений правил пожарной безопасности». По решению суда очевидно, что требования МЧС и прокуратуры исполнены руководством птицефабрики не были.

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