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09:51 | 11.02.2020

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

В Алапаевске сгорела квартира в муниципальном одноэтажном жилом доме

Накануне вечером в Алапаевске на площади 20 квадратных метров сгорело домашнее имущество в квартире, расположенной на первом этаже одноэтажного жилого дома.

Диспетчеры зафиксировали вызов в 21:00 по местному времени. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, на адрес выехали 10 спасателей на двух спецмашинах.

Все работы на месте происшествия завершены в 22:00 по местному времени. О пострадавших не сообщается. Причины возгорания выясняются.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»

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