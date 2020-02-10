В Алапаевске сгорела квартира в муниципальном одноэтажном жилом доме

09:51 | 11.02.2020

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Накануне вечером в Алапаевске на площади 20 квадратных метров сгорело домашнее имущество в квартире, расположенной на первом этаже одноэтажного жилого дома.



Диспетчеры зафиксировали вызов в 21:00 по местному времени. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, на адрес выехали 10 спасателей на двух спецмашинах.



Все работы на месте происшествия завершены в 22:00 по местному времени. О пострадавших не сообщается. Причины возгорания выясняются.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»