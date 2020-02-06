В Ревде ищут мужчину с дефектом речи

09:11 | 7.02.2020

Фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт»

Поисковый отряд «Лиза Алерт» объявил о пропаже 50-летнего Дмитрия Валерьевича Щекалева, который ушел из дома 30 января и не вернулся.



Приметы: рост 175 см, плотное телосложение, темно-русые волосы зачесаны назад, серые глаза. В качестве особых примет отмечается дефект речи.



Если вам что-либо известно о местонахождении Дмитрия Валерьевича, просим позвонить по номерам 8-800-700-54-52 или 112. Также вы можете сообщить информацию инфоргу поискового отряда Анастасии Рысь 8-982-457-89-64.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»