Новости дня
11:09 | 4.02.2020
Фото предоставлено В.Н.Горелых
Почти 30 миллионов рублей мошенники похитили со счетов свердловчан в 2019 году
«Мероприятие проходило в режиме видеоконференцсвязи, его участниками стали врио начальника УУР полицейского главка подполковник Евгений Власов, эксперты Центробанка Александр Сальников и Ирина Арефьева. Собравшиеся в студии имели возможность не только слышать и видеть друг друга, но и задать интересующие вопросы», - сообщил полковник Горелых.
По словам Евгения Власова, за прошедший год было зарегистрировано 6395 криминальных эпизодов подобного характера. При этом наибольшее количество таких фактов зафиксировано в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Каменск-Уральском, Алапаевске, Асбесте, Верхней Пышме, Ирбите, Краснотурьинске, Полевском, Первоуральске, Серове, Сысерти, Красноуфимске, Качканаре, Новоуральске и Заречном. Количество хищений средств с банковских счетов составило 1716.
«Популярен у мошенников и способ хищения денег с банковских счетов. Злоумышленники представляются сотрудниками различных банковских учреждений и под предлогами, что произошло несанкционированные списание средств, оплата товара, сбой в банковской системе и т.д. выясняют номер банковской карты, а также код с обратной стороны карты и код из СМС. Таким образом, они получают доступ к «Онлайн Банку» и с легкостью похищают деньги с карт», - рассказал пресс-секретарь.
Чтобы не стать жертвой мошенников, свердловчанам необходимо беречь свой телефон от потери и кражи и никому не сообщать никакие данные о своих банковских счетах. Кроме того, нельзя отвечать на подозрительные звонки и СМС, перезванивать на незнакомые номера. В любых непонятных ситуациях свердловчанам следует звонить в банк и решать вопросы и проблемы через оператора. О подозрительных случаях нужно сообщать по телефону 02 или по круглосуточному номеру «телефона доверия» регионального полицейского главка 8(343) 358-71-61.
Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»
Сегодня
13:53 | 4.02.2020
На Среднем Урале растет смертность от онкологических заболеваний
13:30 | 4.02.2020
В результате ДТП в Екатеринбурге пострадал человек
13:16 | 4.02.2020
К «Лыжне России» в Свердловской области все готово: организаторы ожидают до 15 тысяч участников
13:15 | 4.02.2020
В Екатеринбурге будут судить свердловчанку, обвиняемую в преступлении в отношении опекаемого ребенка
13:03 | 4.02.2020
В рамках Всемирного дня борьбы с раком в Свердловской области проводится ряд профилактических мероприятий
12:42 | 4.02.2020
Садоводы Екатеринбурга смогут посещать бесплатный коворкинг-клуб
12:26 | 4.02.2020
Екатеринбургские легкоатлеты завоевали две золотых и четыре серебряных медали на первенстве России
12:26 | 4.02.2020
Среди команд школьных спортивных клубов Перми пройдут соревнования по конькобежному спорту
12:21 | 4.02.2020
С этого года в Перми бюджетная поддержка предусмотрена для отдыха детей в профильных лагерях
12:15 | 4.02.2020
На трассе Свердловской области в ДТП пострадал человек
12:04 | 4.02.2020
В Свердловской области нет больных китайским коронавирусом
12:03 | 4.02.2020
В Перми объявлен конкурс на разработку гимна города
11:57 | 4.02.2020
В феврале донорские акции «на выезде» пройдут в 10 точках Прикамья
11:47 | 4.02.2020
В июле ландшафтные дизайнеры со всей России возведут сады над Камой
11:21 | 4.02.2020
В Свердловской области запустили пилотный проект по ремонту домов-объектов культурного наследия
10:39 | 4.02.2020
Утром в Екатеринбурге 4 машины столкнулись с полицейским автомобилем
10:13 | 4.02.2020
В Екатеринбурге приставы забрали у предпринимателя три грузовика из-за долга в два миллиона
10:08 | 4.02.2020
«Уральские авиалинии» не пустили в самолет, отправлявшийся из Китая в Екатеринбург, около 70 пассажиров
09:46 | 4.02.2020
FIBA оценила готовность Екатеринбурга к женскому Кубку мира
09:23 | 4.02.2020
Ночью в Свердловской области горела иномарка
09:01 | 4.02.2020
Свердловчанка обвинила «Уральские авиалинии» в утаивании информации о пересадке в Китае из-за ситуации с коронавирусом
21:30 | 3.02.2020
Свердловскую область могут переименовать
21:11 | 3.02.2020
«Автомобилист» в третий раз проиграл «Сибири»
21:00 | 3.02.2020
Уральское село уже год топит грунтовыми водами, но в сельсовете их лишь кормят обещаниями
20:21 | 3.02.2020
Власти Свердловской области обсудили меры по недопущению завоза и распространения коронавирусной инфекции
19:56 | 3.02.2020
В Невьянске будут судить трех свердловчан, обвиняемых в нарушении права на неприкосновенность жилища
19:31 | 3.02.2020
Ремонт путепровода на Перми-1 начнется 4 февраля
19:24 | 3.02.2020
Пермякам напоминают о важности зимней подкормки птиц
19:19 | 3.02.2020
Роспотребнадзор дал рекомендации по предупреждению распространения гриппа и ОРВИ в Прикамье
19:14 | 3.02.2020
Екатеринбуржцев приглашают на экскурсию в здание аэропорта «Уктус»