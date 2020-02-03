Почти 30 миллионов рублей мошенники похитили со счетов свердловчан в 2019 году

В 2019 году почти 30 миллионов рублей мошенники похитили со счетов свердловчан. Меры предосторожности, виды мошенничеств и другую информацию о преступлениях такого рода обсудили на встрече, организованной главой пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерием Горелых, опытные сыщики, специалисты банковской сферы, журналисты электронных и печатных СМИ, а также представители блогосферы.«Мероприятие проходило в режиме видеоконференцсвязи, его участниками стали врио начальника УУР полицейского главка подполковник Евгений Власов, эксперты Центробанка Александр Сальников и Ирина Арефьева. Собравшиеся в студии имели возможность не только слышать и видеть друг друга, но и задать интересующие вопросы», - сообщил полковник Горелых.По словам Евгения Власова, за прошедший год было зарегистрировано 6395 криминальных эпизодов подобного характера. При этом наибольшее количество таких фактов зафиксировано в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Каменск-Уральском, Алапаевске, Асбесте, Верхней Пышме, Ирбите, Краснотурьинске, Полевском, Первоуральске, Серове, Сысерти, Красноуфимске, Качканаре, Новоуральске и Заречном. Количество хищений средств с банковских счетов составило 1716.«Популярен у мошенников и способ хищения денег с банковских счетов. Злоумышленники представляются сотрудниками различных банковских учреждений и под предлогами, что произошло несанкционированные списание средств, оплата товара, сбой в банковской системе и т.д. выясняют номер банковской карты, а также код с обратной стороны карты и код из СМС. Таким образом, они получают доступ к «Онлайн Банку» и с легкостью похищают деньги с карт», - рассказал пресс-секретарь.Чтобы не стать жертвой мошенников, свердловчанам необходимо беречь свой телефон от потери и кражи и никому не сообщать никакие данные о своих банковских счетах. Кроме того, нельзя отвечать на подозрительные звонки и СМС, перезванивать на незнакомые номера. В любых непонятных ситуациях свердловчанам следует звонить в банк и решать вопросы и проблемы через оператора. О подозрительных случаях нужно сообщать по телефону 02 или по круглосуточному номеру «телефона доверия» регионального полицейского главка 8(343) 358-71-61.